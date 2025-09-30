Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" çalıştayı Konya'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Konya Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ELMAS Programı'nın 8. çalıştayını gerçekleştirdiklerini söyledi.

ELMAS Programı'nın Milli Yetkinlik Hamlesi içindeki rolüne işaret eden Karataş, şöyle konuştu:

"Rakamlara baktığımızda 185 ülkede savunma sanayinin 230 çeşit ürünü kullanılıyor. Tablo çok güzel ama daha gidilecek yol ve atılacak adım var. Önemli projeler seri üretime gelecek. Tasarım ve proje firmaları, artık ürün yöneten, üretim yapan firmalara dönüşmesi gerekecek. Savunma sanayisinde çalışan 93 bin kişinin yüzde 45-46'sı teknisyen ve operatör rolünde. Projeler seri üretime geçtiğinde tahminimiz bu oran ilk 3 yıl içinde yüzde 60'lar civarında olacak. Şu anda savunma sanayinde 93 bin çalışan var. 12. Kalkınma Planı'nda, 2028'deki büyümeyle birlikte 158 bin civarı olacağı düşünülüyor. Yani yüzde 70 daha büyüyeceğiz. Buradaki operatör ve teknisyen rolü de yüzde 60'a çıkacak gibi görünüyor."

Karataş, teknoloji geliştikçe teknisyenlerden beklenen özelliklerin de değişeceğini vurgulayarak, "Milli Yetkinlik Hamlesi ile bütün organizasyonda yönetim kurulu üyelerinden teknisyene, işçiye ve uzmana kadar her birinin günlük hayatını değiştirecek yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Çıkış noktamız bu." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal da ilgili protokol kapsamında 12 ilde 13 okulun ELMAS Programı'na dahil edildiğini anlattı.

Çalıştayda savunma sanayisi ekosisteminin geleceğini şekillendirecek insan kaynağına yönelik stratejik adımlar konuşuldu.

Programda düzenlenen anket ve soru-cevap bölümünde sektör temsilcileri ve eğitim dünyasının önerileri kayda geçirildi.

Çalıştaya, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.