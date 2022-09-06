Elmalılı üreticilere tohum desteği Güncel Haberler Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, ilçedeki üreticilere yüzde 75'i hibeli arpa ve buğday tohumu dağıtılacağını bildirdi. Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, ilçedeki üreticilere yüzde 75'i hibeli arpa ve buğday tohumu dağıtılacağını bildirdi. Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede ekilmeyen boş arazi kalmaması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti. Bu doğrultuda ilçedeki çiftçilere 50 ton buğday, 35 ton arpa tohum desteği sağlanacağını aktaran Boğatimur, yerli ve milli sertifikalı tohumların yüzde 75 hibe şeklinde üreticilere verileceğini kaydetti. Boğatimur, destekten faydalanmak isteyenlerin ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Hisarcık Güncel Haberler

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