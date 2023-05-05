Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları tamamlanan, hayırsever Mehmet Saner Özaydın'ın katkılarıyla tadilat ve tamiratı yaptırılan yeni hizmet binası açıldı.

Vali Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, kentteki okulların yarıya yakınının hayırseverler tarafından yaptırıldığını söyledi.

Antalyalı hayırseverlerin eğitim alanına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, "Hayırseverlerimizle eğitim ve sağlık alanında protokol imzalamadığımız bir gün olmuyor. Büyük ve güçlü bir devletimiz var. Bu işleri devlet gücüyle de yapabiliriz. Ancak gönlü güzel hayırseverlerimizin katkısı olunca çok daha güzel oluyor. Bu yolculukta hayırseverlerimizle el ele, kentimize katkı sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, eğitimde kaliteyi ve niteliği artırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Hayırsever Özaydın'da katkılarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Başımızı kaldırdığımızda izini görebileceğimiz hizmetlerin, bizleri geleceğe taşıyabilecek ve evlatlarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, dualarla hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet, ilçede kurulan 24 bilgisayarlı Elektronik Sınav Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.