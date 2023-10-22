Elmalı'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.K'nın kullandığı 34 BLZ 526 plakalı otomobil, Kaş-Elmalı kara yolunda aynı yönde seyreden B.G. yönetimindeki 07 TCM 78 plakalı traktör ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü B.G, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel