Elmalı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Elmalı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla belediye kafeteryasında düzenlenen etkinlikte 9 engelli gönüllerince eğlendi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, özel bireyleri topluma kazandırmak, özel bireyler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinliğin düzenlenmesi konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Eğlencede pasta kesen engellilerin ellerine eğitim gördükleri kurumlardaki öğretmenleri tarafından kına yakıldı.

Engellilerin, Antalya Topçular Askeri birliğinde bir günlük temsili askerlik eğitimine katılacakları öğrenildi.