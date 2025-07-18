Elmalı'da Sağanak, Dolu ve Hortum Tarım Üzerinde Olumsuz Etki Yarattı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Elmalı'da akşam saatlerinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu.

Çukurelma, Kışla ve Karyağdı mahallelerindeki sera ve elma bahçelerinde oluşan sel, ürünlere zarar verdi. Dolu ve hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle Karyağdı ve Kışla mahallelerindeki bazı yollar trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolların açılması için çalışma yaptı.