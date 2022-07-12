Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

AA - Ali Karataç - Güncel
 - Güncelleme:
Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Elmalı ilçesinde 10 dönümlük alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Elmalı ilçesinde 10 dönümlük alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçede üzüm bağları bulunan Özkan ailesi tarafından, ziyaretçilere seçenek sunmak için 5 yıl önce lavanta bahçesi kuruldu. Üzüm bağlarını ziyaret edenler, lavanta bahçesine de ilgi gösteriyor.

Şirket yöneticisi Burak Özkan, deneme amaçlı ektikleri lavanta da başarılı olduklarını belirterek, fidelerin bir kısmının Isparta'dan bir kısmının ise Fransa ve Bulgaristan'dan getirdiklerini söyledi.

Ağustosta lavanta hasadı yapacaklarını ifade eden Özkan, "Lavantalarımız 5 yaşını doldurdu. Herkesi bu mor güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur da dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisinin lavanta olduğunu, ilçede lavanta üreteceklere müdürlük olarak destek olacaklarını bildirdi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Elmalı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title