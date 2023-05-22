Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Elmalı ilçesinde hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Elmalı ilçesinde hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "insan ticareti" yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi operasyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel