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Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Elmalı ilçesinde hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Elmalı ilçesinde hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "insan ticareti" yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Jandarma Hisarcık Elmalı Güncel Haberler

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