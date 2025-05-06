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Elmalı'da Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı Düzenlendi

Elmalı'da Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı Düzenlendi
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde Yuva Mahallesi'nde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. İl Müftüsü Yalçınkaya, dua etti ve program yemek ikramıyla sona erdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı gerçekleştirildi.

Yuva Mahallesi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, buradaki konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Yalçınkaya, hem baharın bereketli geçmesi, hem mahalleden hac yolculuğuna çıkacakların selametle dönebilmesi için dua etti.

Konuşmaların ardından program, yemek ikramı ile sona erdi.

Programa, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Cumhuriyet Savcısı Mahsum Çiftçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Canbaş, İlçe Müftüsü Cafer Daşkın ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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