Elmalı'da hayvan leşini açık alana bırakan kişiye ceza Antalya'nın Elmalı ilçesinde denetim yapan jandarma ekibi, telef olan bir hayvanın leşini açık alana bıraktığı tespit edilen kişiye idari para cezası verdi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde denetim yapan jandarma ekibi, telef olan bir hayvanın leşini açık alana bıraktığı tespit edilen kişiye idari para cezası verdi. Antalya Jandarma İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre ve Doğa Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde telef olmuş koyun leşinin yol kenarına atıldığının görülmesine üzerine sorumlunun tespiti için çalışma başlattı. Durumun bildirildiği Elmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce de koyunun sahibi araştırıldı. Şüphelinin E.İ. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet nedeniyle idari para cezası kesti. Elmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, telef olan hayvanların derileri yüzülmeden akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri gerektiği uyarısında bulundu. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Jandarma Antalya Güncel Haberler

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