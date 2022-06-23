Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi Elmalı ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Halı Saha Dostluk Turnuvası sona erdi. Elmalı ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Halı Saha Dostluk Turnuvası sona erdi. Turnuvada birinci Yılmaz Hububat Ahmet Emir Spor, ikinci Karamıkspor ve üçüncü Düdenköy Spor takımları oldu. Gerçekleştirilen törenle takımlara kupaları verildi. Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, yaptığı konuşmada, ilçedeki kurumlar ve vatandaşlar arasında dostluğu pekiştirmek amacıyla halı saha turnuvası düzenlediklerini söyledi. Turnuvaya 40 takımın katıldığını ve 96 maçın oynandığını belirten Kazez, "Dostluk turnuvasına katılan takımları tebrik eder, emeği geçen taraftar, futbolcu herkese teşekkür ederim. Gelecek yıllarda yine dostluk turnuvasına katılımınızı bekleriz." dedi. AA / Ali Karataç - Güncel Kaymakamlık Güncel Haberler

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