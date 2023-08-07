Elmalı'da Akçaeniş Nostalji Günlüğü etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Akçaeniş Nostalji Günlüğü etkinliği gerçekleştirildi.

Elmalı Belediyesi Kültür Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte müzisyen İsmail Çakır sahne aldı.

Bölgenin kültürünü yeni nesillere taşımak istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Halil Öztürk, etkinlik için emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.