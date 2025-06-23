Elmalı'da 2. Pilav Şenliği Geliyor
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, geleneksel kültürü yaşatmak amacıyla 29 Haziran'da 2. Pilav Şenliği düzenlenecek. Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2. Pilav Şenliği düzenlenecek.
Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Elmalı Karaköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı Ahmet Yıldırım, vatandaşları bir araya getirmek amacıyla şenliği geçen yıl başlattıklarını belirtti.
Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Yıldırım, "Birlik ve beraberlik için güzel bir etkinlik." dedi.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel