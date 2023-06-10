Elmadağ'daki fabrika patlamasında 5 işçi hayatını kaybetti

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikada incelemelerinin ardından, '5 vatan evladımızı kaybettik. Geride gözü yaşlı eşler, anneler, kardeşler, evlatlar var. Ülke olarak yüreğimiz yandı. Bu konunun takipçisi olacağız.' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikada incelemelerinin ardından, "5 vatan evladımızı kaybettik. Geride gözü yaşlı eşler, anneler, kardeşler, evlatlar var. Ülke olarak yüreğimiz yandı. Bu konunun takipçisi olacağız." dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Köksal, ardından burada gazetecilere açıklama yaptı.

Fabrikadaki patlamanın sabah saatlerinde yaşandığını anımsatan Köksal, "5 vatan evladımızı kaybettik. Geride gözü yaşlı eşler, anneler, kardeşler, evlatlar var. Ülke olarak yüreğimiz yandı. Bu konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Beraberindeki heyetle yetkililerden bilgi aldıklarını dile getiren Köksal, "Patlamanın neden kaynaklandığı, olayla ilgili bir kusur, ihmal olup olmadığı ile ilgili bütün araştırmaların titizlikle yapılması gerektiğini belirttik." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin adli sürecin işlediğini belirten Köksal, "Buna sebep olanlar varsa da cezalandırılması gerekiyor. Fabrika müdürünün iddiası, eğitim sırasında bu olayın gerçekleştiği yönünde. Bu iddiaların en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Öte yandan patlamada şehit olan 5 işçinin naaşları, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit işçilerin cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilecek.