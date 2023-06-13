Elmadağ'da patlamada şehit olan işçilerin cenazeleri toprağa verildi

MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ahmet Ünal ve Fırat Elverir'in cenazeleri Ankara'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Törene şehitlerin aileleri, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Elmadağ'da fabrikadaki patlamada şehit olan işçilerden Ahmet Ünal ve Fırat Elverir'in cenazeleri Ankara'da toprağa verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada, şehit olan işçilerden Ahmet Ünal için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde, Fırat Elverir için ise Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi.

Ünal ve Elverir'in cenazeleri, kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Törenlere şehitlerin aileleri, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.

Öte yandan Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Ünal'ın ailesine taziyelerini illeti.