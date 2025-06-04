Elmadağ'da "Filistin" programı düzenlendi

Elmadağ'da 'Filistin' programı düzenlendi
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Elmadağ'da "Filistin" programı düzenlendi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir okulda Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için program düzenlendi.

Elmadağ'da "Filistin" programı düzenlendi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir okulda Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için program düzenlendi.

Elmadağ ilçesindeki Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu öğrencileri, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bir günlük program kapsamında, ilkokul öğrencileri sınıflarda Filistin'de yaşanan zulmü arkadaşlarına anlatarak, barış ve kardeşlik temalı mesajlar verdi. Etkinlik boyunca çocukların hazırladığı kısa sunumlar ve duygu yüklü konuşmalar, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin sonunda okul bahçesinde öğrencilerin hazırladığı pankartlar sergilendi. Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerin bu yaşta böyle bir hassasiyet göstermesinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, farkındalık çalışmalarının eğitim hayatının bir parçası olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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