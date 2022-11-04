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"Elma yediği için öldü" iddiasının yaşandığı özel bakımevi kapatıldı

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'Elma yediği için öldü' iddiasının yaşandığı özel bakımevi kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyin yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği iddialarının yaşandığı özel bakım merkezinin kapatıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyin yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği iddialarının yaşandığı özel bakım merkezinin kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen olayda, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturmasının başladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkeziyle ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimat verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Güncel Haberler

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