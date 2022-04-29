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Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği Ardahan 23 Şubat İlkokulu öğretmenleri, ellerine kazma kürek alıp okul bahçesinde biriken buz kütlelerini temizledi.

Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği

ARDAHAN - Ardahan 23 Şubat İlkokulu öğretmenleri, ellerine kazma kürek alıp okul bahçesinde biriken buz kütlelerini temizledi.

Ardahan'da sert geçen kış mevsiminde kentte oluşan buz kütleleri, nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi. 23 Şubat İlkokulu bahçesinin kuzey kısmında biriken buz kütleleri çözülmeyince devreye öğretmenler girdi. Okul Müdür yardımcısı Hüseyin Biçer ile birlikte öğretmen ve hizmetliler ellerine kazma ve kürek alarak okul bahçesinde oluşan ve Nisan ayının sonlarına gelinen bu günlerde bile çözülemeyen buz kütlelerini temizledi.

Müdür yardımcısı Hüseyin Biçer, öğrenciler açısından tehlike oluşturan kar birikintileri ile buz kütlelerini temizlediklerini söyleyerek, "Nisan ayının sonlarındayız. Okulumuzun kuzey tarafında biriken kar ve buz kütlelerini temizliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Ardahan, Nisan, kar, Güncel, Haberler

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