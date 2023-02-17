Eller depremde vefat eden vatandaşlar için semaya açıldı Miraç Kandili'nde Kocaelili vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için ellerini semaya açarak dua etti.

Eller depremde vefat eden vatandaşlar için semaya açıldı

KOCAELİ - Miraç Kandili'nde Kocaelili vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için ellerini semaya açarak dua etti.

Kocaelili vatandaşlar her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde Fevziye Camine akın etti. Kandil sebebiyle camide Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi okundu. Kılınan yatsı namazının ardından ise eller, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralı olan vatandaşlar için semaya açıldı. Depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için dua ettiğini aktaran Ahmet Çimen, kötü felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Deprem hadisesi atlattık çok canları kaybettik"

Depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Ahmet Çimen, "Miraç kandili hepimizin bildiği gibi Mescid-i Haram'dan Kudüs'e Kudüs'ten de Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu vesile ile Peygamber efendimize birçok hediye verilmiştir. Bu hediyelerin en önemlisi 5 vakit namazdır. Dolayısıyla bir haber bu gece, deprem hadisesi atlattık çok canları kaybettik orada depremden kurtulan kardeşlerimiz birçok zahmetler çekiyorlar. Dolayısıyla onlar için dua edeceğiz aynı zamanda duaların kabul olduğu bu gece dualarımız oradaki kardeşlerimiz için olacak. Dünya üzerinde ve Türkiye'mizde eziyet çeken zulüm gören, işkence gören, zorluk çeken kardeşlerimiz için dua edeceğiz bu gece" dedi.