Üye Girişi
Haberler

Elizabeth Warren, Zuckerberg'e Filistin yanlısı paylaşımların sansürlendiği iddialarını sordu

Güncelleme:
Abone Ol

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

The Intercept'in haberine göre Warren, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecindeki içerik düzenlemeleri konusunda sorular sordu.

Mektupta Warren, "İsrail'e yönelik korkunç Hamas saldırıları, Gazze'de binlerce sivilin ve onlarca gazetecinin öldüğü bir insani felaket döneminde, sosyal medya platformlarının doğru ve meşru içerikleri sansürlememesi her zamankinden daha önemli. Özellikle dünyadaki tüm insanlar, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi bulmak ve paylaşmak için çevrim içi topluluklara yönelmişken." görüşünü paylaştı.

Meta'nın bazı kullanıcıların Filistin yanlısı yorumlarını bastırmaya çalıştığı ve bazı içerikleri sansürlediğine dair birçok haberin çıktığına işaret eden Warren, "Bu haberler, Meta'nın içerik düzenleme pratikleri ve ayrımcılığa karşı korumaları konusunda ciddi endişeler doğuruyor." ifadesini kullandı.

"Kullanıcılar, karakteristik özellikleri nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmayı hak ediyor"

Warren, sosyal medya kullanıcılarının içeriklerinin neden kısıtlandığını bilme hakkı olduğuna işaret ederek "Ayrıca, kullanıcılar etnik kökenleri, dinleri ve diğer koruma altındaki karakteristik özellikleri nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meta'nın savaş süresince attığı adımların nedenine ilişkin 5 Ocak 2024'e kadar malumat isteyen Warren, Zuckerberg'e şu soruları yöneltti:

"7 Ekim'den bu yana Filistin'den Arap dilinde yazılmış kaç gönderi silindi? Kaldırılan gönderiler, Filistin'den yapılan paylaşımların yüzde kaçını oluşturuyor? Meta, içeriklerin kısıtlanması konusunda kullanıcıları ne sıklıkla bilgilendirdi?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, 7 Ekim'in ardından Meta tarafından herhangi bir uyarı yapılmaksızın, Filistin'e destek veren paylaşımlarının kısıtlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mark Zuckerberg Filistin Uluslararası İlişkiler Teknoloji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title