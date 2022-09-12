Elizabeth'in prenses olarak gelip kraliçe olarak ayrıldığı Kenya'daki otel: Treetops

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefatının ardından 1952'deki Kenya seyahati sırasında tahta çıktığı haberini aldığı Treetops Otel yeniden gündeme geldi.

Kenya'nın kuzeyindeki Aberdare National Park'ta bulunan Treetops Otel'e prenses olarak gelen 2. Elizabeth, babasının ölümü üzerine bu otelden kraliçe olarak ayrıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2. Elizabeth, Kenya seyahati sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı.

Babası Kral 6. George'un ölümü sonrası 26 yaşında tahta çıkan en büyük kızı 2. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kaldı ve "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

2. Elizabeth, eşiyle Kenya'ya düzenlediği seyahatte küçük bir gölün kenarında kurulu ve ağaçlarla inşa edilen Treetops Otel'in 18 numaralı odasında kaldı.

Prenses olarak Kenya'ya seyahat düzenleyen 2. Elizabeth, babası Kral 6. George'un ani ölüm haberini burada eşi Prens Philip'ten aldı.

Londra'dan binlerce kilometre uzaktaki Treetops'a prenses olarak giren 2. Elizabeth, buradan kraliçe olarak çıkarak İngiltere'ye döndü.

2. Elizabeth, bir yıl sonra 1953'te resmi törenle taç giyse de kimi çevrelerce Treetops, kendisinin "kraliçe unvanını kullandığı" ilk yer olarak görüldü.

İngilizlere karşı isyanda yakıldı

Tarihte sadece bir otel olarak anılmayan Treetops, 1952'de İngiliz monarşisiyle de adını tarihe yazdırdı.

İlk olarak 1932'de inşa edilen Treetops, İngiliz sömürgeciliğine karşı yürütülen Mau Mau isyanı sırasında 1954'te büyük oranda hasar gördü.

İngilizlere karşı mücadele eden Kenyalı direnişçilerce İngiltere'yi temsil ettiği için yakılan otel, aynı bölgede birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi.

"Ağaç ev" olarak da bilinen Treetops, misafirlerine doğal yaşam ve yaban hayatı içinde kalma imkanı sunmasıyla yıllarca dikkati çekti.

35 odası bulunan Treetops, bir asra yakın sürede binlerce misafir ağırladı.

Treetops, Elizabeth'in tahta geçişinden yaklaşık 70 yıl sonra Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de kapatıldı.