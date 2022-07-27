Elini makineye kaptıran işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çalışan işçi, elini ahşap kesim makinesine kaptırarak yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çalışan işçi, elini ahşap kesim makinesine kaptırarak yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi Türkçüler Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya üretim işletmesinde meydana geldi. Mustafa S. (22), çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu elini ahşap kesim makinesine kaptırdı. Sağ baş parmağı kopan işçi, özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı Hastanede tedavi altına alınan yaralı işçi, daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Güncel AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

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