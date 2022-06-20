Elini kaldıramayan Ayşegül'ün inanılmaz başarısı

Adana'da doğuştan beyin felci geçiren, 9 kez ameliyat olup 5 yaşında güçlükle yürüyebilen, kollarını kaldıramayan Ayşegül Kaçar, iki üniversite bitirip hiç kursa gitmeden ressam olmayı başardı.

Ayşegül Kaçar kuzen anne ve babanın 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 aylıkken sağlık sorunu olduğu fark edilen Kaçar, hastaneye götürüldü. Kaçar'ın doğuştan beyin felci geçirdiği ve bu nedenle kol, el ve bacaklarında gelişim geriliği olduğu belirlendi. Ancak anne Fadime Kaçar (60) hiç yılmayarak çocuğunu ayağa kaldırmak için mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda 9 kez ameliyat geçiren Ayşegül Kaçar 5 yaşında güçlükle de olsa yürümeyi başardı. Daha sonra annesi tarafından fizik tedaviye götürülen Kaçar, zor da olsa kendi kendine ayakta durup, kollarını ve ellerini oynatmaya başladı. Anne Kaçar, kızının eğitimden geri kalmaması için onu 12 yıl boyunca okula götürüp getirerek liseyi bitirmesini sağladı. Daha sonra ise Ayşegül Kaçar, önce iki yıllık daha sonra da açıköğretimden sosyoloji bölümünü bitirdi.

Kaçar eğitim gördüğü sıralarda ellerini tam kullanamamasına rağmen öğretmenleri ona resim yeteneği olduğunu söyledi. Kaçar kendisiyle çok ilgilenen fizyoterapistinin resmini yapıp hediye etti. Bunu gören diğer sağlık çalışanları da Kaçar'dan resim istedi. Böylece kendine güveni gelen Kaçar, ressamlığa başladı. Kaçar, başta Adanalı sanatçı Haluk Levent olmak üzere birçok sanatçının da resmini yaptı. Kaçar, özellikle Levent'e yaptığı resmi kendi elleriyle verip teslim etmek istiyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Kaçar'a İtalya'dan bir kişi beğendiği bir Türk sanatçının resmini yapmasını istedi. Kaçar şimdi o resmi yapıyor.

Yaşıtlarından farklı bir hayatı olduğunu anlatan Kaçar, "Koşamadım, yürüyemedim, istediğim yere gidemedim ve arkadaş ortamım olmadı. 9 kez ameliyat geçirdim. Ben 5 yaşında yürümeye başladım" dedi.

Siyah ve beyazı çok sevdiğini anlatan Kaçar, "İlk portremi hocam çizmişti ve kendimi gördükçe ilgimi çekmeye başladı. Küçükken hocalarım yeteneğim olduğunu söylüyorlardı. Zamanla karalamaya başladım ve geliştirdim. Ben, fizyoterapist merkezine gidiyordum ve bana çok yardımcı olan bir doktor vardı. Ona teşekkür amacıyla kendisinin portresini çizip verdim ve çok beğendi. Bu şekilde resim çizmeye başladım. Bugüne kadar, Haluk Levent, Hadise, Kenan İmirzalıoğlu ve İbrahim Çelikkol'u çizdim. Haluk Levent'i çok seviyorum, çizdiğim resmi kendi ellerimle takdim edersem çok mutlu olurum. Kenan İmirzalıoğlu'nu da çizdim. Onun resmini de yarışmaya katılıp orada vermek istiyorum" diye konuştu.

Kaçar, kendisi gibi engelli olanlara da şu mesajları verdi:

"Benim durumumu görenler bu resimleri çizdiğime inanmıyor. Elin ve parmakların çok küçük nasıl çiziyorsun diyorlar. Öncelikle kader arkadaşlarım inansınlar. Hayata bir adım geride mücadeleyle geliyoruz ama asla pes etmeyin. Engelli aileleri, çocuklarınıza yorulursun, yapamazsın gibi cümleler kurup motivelerini lütfen düşürmeyin. Ben mücadele ediyorum ve bunun sonunda da bir şeyleri başardığımı görüyorum." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Güncel