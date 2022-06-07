Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Haberler

Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta bir kişinin eline saplanan korkuluk demiri, ameliyatla çıkartıldı.
Sivas'ta bir kişinin eline saplanan korkuluk demiri, ameliyatla çıkartıldı.
İmaret köyü yakınlarında bir inşaat şantiyesinin demir korkuluklarından geçmeye çalışan E.M.Y'nin (30) sol eline korkuluk demiri saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, E.M.Y'nin eline saplanan demiri kesti.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.M.Y'nin elindeki demir, ameliyatla çıkartıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel