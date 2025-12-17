Haberler

Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, yanlışlıkla eline çivi tabancasıyla ahşap çakan Muhammed A. (21), itfaiye ekipleri tarafından kesilen ahşap parçası ile hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, yanlışlıkla eline çivi tabancasıyla ahşap çakan Muhammed A. (21), itfaiye ekipleri tarafından kesilen ahşap parçası ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 2'nci Bahar Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammed A., çivi tabancasıyla çalışırken fırlayan çivi sol eline saplandı. Muhammed A.'nın eli ahşaba çakılı halde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşabı keserek küçülttü. Muhammed A., eline saplı haldeki çivili tahta ile ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elindeki çivi müdahaleyle çıkarılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title