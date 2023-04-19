Elindeki çuvaldan çalıntı su saatleri çıktı

ADANA'da girdiği 2 apartmandan 13 su saatini boru anahtarıyla kesip çalan Mahmut Ç. (22), yakalandı. Yanındaki çuvaldan 13 su saati, 1 semaver, 1 alet çantası çıkan ve suçlamaları kabul eden şüpheli tutuklandı.

Olay, dün sabah, merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde yaşandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mahallelinin çevredeki apartmanlara elinde çuvalla giren şüpheliyi gördükleri ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüpheli Mahmut Ç.'yi elindeki çuvalla yakaladı. Yapılan aramada çuvalın içerisinden çalıntı olduğu tespit edilen 13 su saati, 1 semaver ve 1 alet çantası çıktı. Şüphelinin su saatlerini yanında getirdiği boru anahtarıyla kestiği öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahmut Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.