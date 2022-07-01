Elindeki çekiçle 8 ATM'ye zarar veren zanlının görüntüleri kameraya yansıdı Yalova'nın Altınova ilçesinde aynı bölgede bulunan 8 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yalova'nın Altınova ilçesinde aynı bölgede bulunan 8 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yalova-İzmit kara yolunda minibüs durağı mevkisinde yan yana sıralanmış ATM'lerin ekranları gece saatlerinde çekiçle kırıldı. Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli N.Ş'yi yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen N.Ş, hakkında işlem başlatılarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Görgü tanıklarından Yunus Emre Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin çekiçle ATM'lere zarar verdikten sonra ayrıldığını söyledi. Sabah ATM'ye gelip para çekmek isteyen kişiler, işlem yapamadan geri döndü. ATM'lerin birkaç gün içinde onarılarak yeniden çalışır hale getirileceği öğrenildi. AA / Güncel Yalova ATM Güncel Haberler

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