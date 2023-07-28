Elinde çiçekle yürüyen kadını vuran şüpheli yakalandı (2)
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TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından B.İ., sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından B.İ., sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.İ.'nin mahkemede verdiği ifadede suçu kabul ettiği öğrenildi.
Özgün Nazım ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel