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"Elimiz Bomboş Dolaşıyoruz"

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Mısır Çarşısı'na alışveriş yapmak için gelenler hayat pahalılığından şikayet ederek, enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını söylediler.

Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, VOA Türkçe'nin mikrofon uzattığı Mısır Çarşısı'na alışveriş yapmak için gelenler hayat pahalılığından şikayet ederek, enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını söylediler

DailyMotion.com / Güncel

alışveriş, Enflasyon, Türkiye, Mısır, Güncel, Haberler

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