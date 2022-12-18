Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)

'BULGULAR ADLİ KURUMUNA GÖNDERİLDİ'Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu'nun (50), 'eziyet', 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasının ardından...

'BULGULAR ADLİ KURUMUNA GÖNDERİLDİ'

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu'nun (50), 'eziyet', 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği belirtilen başsavcılık açıklamasında, mağdur 2 kardeşin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alındığı bilgisine yer verildi.