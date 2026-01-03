Sırra kadem basan Elif'i arama çalışmaları 7'nci gününde; dijital verilerden de sonuç alınamadı

'UMUTLARIMIZ GÜNDEN GÜNE AZALIYOR'

Elif Kumal'ın kaybolduğu öne sürülen Kapıdağ Yarımadası'ndaki arama çalışmalarını ağabeyi İbrahim Kumal ile eşi Fatma Kumal da bölgede takip ediyor. Elif'in yengesi Fatma Kumal, "Her gün biz umutlu bir şekilde bu sahaya iniyoruz. Bu alana geliyoruz ama eve boş dönünce, umutlarımız, her şey azalıyor. Bizde de günden güne azalıyor. Umarım bizim bu kaybımız olumlu sonuçlanır" dedi.

'ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DARBEDİLMİŞ'

Elif'in erkek arkadaşı Enis G.'nin çevresinin sanal medyadan paylaşım yaptığını ve kendilerini suçladığını söyleyen Fatma Kumal, "Enis Bey dışarıya salındıktan beri, yandaşları, onunla irtibat halinde olanlar, sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıyor. Enis'in suçsuz olduğunu söylüyor. Bu tepede kavga oluyor. Gerçekten şiddetli bir şekilde benim kardeşim darbediliyor. Şimdi kendi evladını koysun yerine, hani ben veryansın ediyormuşum, halkı üstüne sürüyormuşum ya. O iki kişi orada ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Bakın 7'nci gündeyiz. Ben 6 gündür evime boş döndüm. Bu şahıs diyor ki 'Enis iyi biri'. Evet iyi biri olabilir. Benim burada kardeşim yok mu? Yok. Saçının teli yok mu? Yok. O zaman benim için kötüdür, benim için suçludur. Nereden kayboldu? Enis'in ve arkadaşının yanından" diye konuştu.

'ELİF ONU ARAYIP, 'ARABANIN KAPILARI KİLİTLİ' DEMİŞ'

Elif Kumal'ın darbedildiğine dikkat çeken Fatma Kumal, aynı gece bölgede çok sayıda silah sesi duyulduğunu da belirtti. Enis G.'nin ertesi sabah kendisini aradığını da söyleyen Fatma Kumal, şöyle konuştu:

"Oradan kayboluyor, gecenin yarısında bir vakit. Alkollü bir bayan, darbedilmiş bir bayan yola nasıl salınır? Beni aradı, benimle iletişim kurarken, 'Arabanın kapıları kilitli' diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif'in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00'dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum. Canı yanan her aile, her anne, baba için bunlar geçerli sebep. Uzakta kamp yapanlar, 'Biz savaş çıktı sandık' dedi, o kadar atıştan sonra. Alanda bulunan boş fişekler var. Kavga olduysa görümcem tepkisiz kalmaz. Kendini savunabilecek bir kız. Ben de sizler gibi izliyordum, bugün buradayım. Bugün benim sesimi duyuyorsunuz burada. Yarın kimin kapısını çalacak bu dert, kimin kapısını çalacak bu üzüntülü anlar hiç belli olmaz. Bu araba uçamaz, bu araba yer yarılıp içine giremez. Elif uçamaz. Bu kadar gündür, sahada bu dondurucu soğukta bu kadar insana yazık, günah."

'SEVGİLİSİ BURAYI KARIŞ KARIŞ BİLİYORMUŞ'

İstanbul'dan bölgeye gelen ailenin yakını Nazmiye Kavakderesi de Elif'in erkek arkadaşı Enis G.'ye tepki göstererek, "Elif o gün acaba buraya geldi mi? Elif, gelen arabanın içinde miydi? Bu çocuk dışarı çıktı, sevdiği buradaysa kendisi hala nerede? Ne ailesinden haber var, ne kendisinden. İnsan sevdiğini yalnız bırakır mı bu dağın başında? Elif yapayalnız kaldı, nerede, şu anda kiminle, ne durumda? Denize mi attılar, gömdüler mi? Sevgilisi burayı karış karış biliyormuş. Köyde birkaç kişiyle denk geldik, karşılaştık, 'En kolay o bulur' dediler. Onun buraları çok iyi bildiğini, çok iyi tanıdığını söylediler. ve o çocuk için de çok güzel şeyler söylenmedi. Ailesi perişan durumda" diye konuştu.

Basri Tuncay ERTAN-Zeki KARADENİZ/ERDEK, (Balıkesir),