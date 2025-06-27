Elif cinayetinde azmettirmekten beraat kararı verilen sanık, bu kez ağırlaştırılmış müebbede çarptırıldı

ERZURUM'da cezaevinden firar edip gittiği kayınpederinin evinde tartıştığı eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Şafak Saydam'ın (39) ağırlaştırılmış müebbette çarptırıldığı, onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam'a (41) ise beraat verildiği yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine istinafa taşındı. Şafak Saydam'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı yerinde bulunurken, ağabeyi Alay Saydam'a verilen beraat kararı ise esastan bozuldu. Yerel mahkeme, Alay Saydam'ı bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 19 Şubat 2024'te Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde 2 çocuk annesi eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası Şener Saydam, eşine kapıyı açmamasını, damadının da babası olan kardeşi Turan Saydam ve onun oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Kıyafetlerini kaldırıp üzerinde herhangi bir tabanca ya da bıçak olmadığını söyleyen Şafak Saydam, sadece eşiyle konuşup barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine aile Şafak Saydam'ı içeri aldı. Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alıp kendisini terk eden eşi Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ile oğlu Alay Saydam da eve geldi. Elif Saydam ile odada tartışan Şafak Saydam kimse yokken tabancayı çıkarıp iki el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye götürüldü. Şafak Saydam ise polis tarafından, kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

BİR MÜEBBET, BİR BERAAT KARARI ÇIKTI

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam, 26 Kasım 2024'te hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Şafak Saydam, ağabeyinin suçu olmadığını, tabancayı kasaptan satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Şafak Saydam'ı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı, azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.

ALAY SAYDAM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İtiraz üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Şafak Saydam'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını yerinde bulurken, ağabeyi Alay Saydam'ın beraat kararını ise esastan bozdu. Kararda, Alay Saydam'ın beraat kararına ilişkin özetle, "Sanığın kayınvalidesi olan G.S.'nin sanığı eve almadan önce üzerinde silah olmadığından emin olacak şekilde sanığın üzerini araması, sanık Şafak'ın olayın olduğu evde abisi olan sanık Alay ile hiç konuşmadığını savunmuş ise de tanıklar G., Sener, A. ve D.'nin sanıkların birlikte mutfağa girdiklerini beyan etmeleri hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanık Alay'ın kardeşi sanık Şafak'a silah vererek 'Temizle bu işi' demek suretiyle üzerine atılı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği gözetilmeden atılı suçlardan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi, CMK'nin 289/(1-i) maddesi yollamasıyla 280/(1-e) maddesi gereğince tüm hükümlerin bozulmasına, sanık Alay Saydam'ın üzerine atılı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' suçunun niteliği, söz konusu suçun CMK'nin 100/3 maddesinde öngörülen suçlardan olması, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren dosya kapsamındaki deliller ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşıldığından, sanık Alay Saydam hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi" denildi.

AĞABEYİ İÇİN BU KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kararın bozulmasının ardından Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme heyeti, Şafak Saydam'a 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha önce beraat kararı verilen Alay Saydam'ı ise 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MUHALEFET ŞERHİ NOT EDİLDİ

İstinaf yolu açık olmak kaydıyla verilen kararda, mahkeme başkanı, duruşma sırasında Alay Saydam'ın beraatine yönelik muhalefet şerhi sundu. Başkan, Şafak Saydam'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönündeki karara katılırken, Alay Saydam'ın suçsuz olduğuna inandığını belirtti. "Sanık Alay Saydam hakkında, Elif Saydam'ı öldürmeye azmettirdiği ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet ettiği hususunda mahkumiyet hükmü kurulmuş olsa da sanığın üzerine atılı suçları işlediği sabit olmamakta ve deliller yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple her iki suç yönünden de beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.