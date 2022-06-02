Elif Çakal'ın ölümünde keşif kararı - Haberler

SULTANGAZİ'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 22 Haziran'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar 22 yaşındaki Gürkan Kalmaz ve 21 yaşındaki Ufuk Bökü ile 16 yaşındaki T.Y. ve 18 yaşındaki S.T. katıldı. Ayrıca şikayetçi sıfatıyla maktul Elif Çakal'ın annesi Hacer Çakal, baba Abdulkadir Aydın ve kızkardeşi Şüheda Tekin ile Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

YARGILAMA KAPALI YAPILDI

ELİF ÇAKAL'IN BABASI: "İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"

TANIK DİNLENDİ

22 HAZİRAN'DA KEŞİF YAPILACAK

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü'nün "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi", "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme", "Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istendi. Yaşı 18'den küçük olan S.T ve T.Y'nin ise çocuk ağır mahkemesinde davaları açıldı. Daha sonra davaların birleştirilerek 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel