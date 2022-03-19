ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haberler

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ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

SULTANGAZİ'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi,  şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da  olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı  başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elif Çakal, Güncel, Haberler

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