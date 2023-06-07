Elidor ve TOG depremden etkilenen genç kadınlar için destek merkezleri kuruyor

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'nin Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay olmak üzere dört ilde kurulacağını belirterek, "Bu proje kapsamında sosyal ve duygusal destek programları yer alacak.

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'nin Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay olmak üzere dört ilde kurulacağını belirterek, "Bu proje kapsamında sosyal ve duygusal destek programları yer alacak." dedi.

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, genç kadınlara yönelik uzun dönemli dayanışma hedefiyle "Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri"ni hayata geçiriyor.

Elidor'un 2021 yılında genç kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Kendi Yolumuzda" projesinin devamı niteliğindeki merkezler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da kurulacak. Merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. Genç Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 25 bin kadına destek olunması hedefleniyor. Proje elçisi sanatçı Karsu tarafından hazırlanan özel bir beste de iletişim çalışmalarında kullanılacak.

" Türkiye'deki 50. yılımızda bu projeye imza attığımız için de çok mutlu ve gururluyuz"

Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, projenin tanıtıldığı toplantıda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elidor'un TOG ile 2021 yılında hayata geçirdiği, "Kendi Yolumuzda" projesinin, deprem felaketiyle birlikte farklı bir anlam kazandığını dile getirdi.

Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'nin Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay olmak üzere dört ilde kurulacağını anımsatan Kasap, "Bu proje kapsamında sosyal ve duygusal destek programları yer alacak. Projemizi desteklemek amacıyla sevgili Karsu'nun bize armağan etmiş olduğu bir beste var. Bu beste ve Elidor'un Instagram sayfası üzerinden gönderilecek dayanışma mesajları yapay zeka öğrenmesi aracılığıyla birleştiriliyor ve aslında bu bir dijital sanat eserine dönüştü. Bu sanat eseri de 12 Haziran'a kadar Beşiktaş Akaretler'de 'Kendi Yolumuzda' dayanışma anıtı içerisinde sergileniyor olacak." ifadelerini kullandı.

Sadece İstanbul Beşiktaş'ta değil aynı zamanda deprem bölgelerinde de dayanışma mesajlarının depremzedelere iletileceğini bildiren Kasap, "Buradan bu vesileyle aslında sevgili TOG ekibine, bize destek olan bütün kurumlara, ekiplere ve Karsu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Projenin yanı sıra bir projeyi takip eden ve destek olmayan insanları da kendiyolumuza.com web sitesi üzerinden TOG'un yapmış olduğu deprem bölgesindeki bu projelere destek olmaya da davet etmek isterim. Bu yıl Elidor'un Türkiye'deki 50. yılı ve Türkiye'nin saç bakım markası olarak 50 yıldır aslında hizmet veriyoruz. Böyle bir senede de bu kadar anlamlı bir projeye imza attığımız için de çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

"Çeşitli atölyeler, eğitimler ve etkinlikler organize edeceğiz"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise 6 Şubat'taki depremden en fazla etkilenenler arasında kadınların ve özellikle genç kadınların yer aldığına dikkati çekti.

Elidor ile genç kadınların eğitim ve gelecek hayallerine destek oldukları "Kendi Yolumuzda" projesi kapsamında bu kez deprem bölgesindeki gençler için harekete geçtiklerini dile getiren Kırımlı, "Aslında içinde öncelikle kadınların bir araya gelecekleri, sohbet edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, dertleşebilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Ama tabii ki sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Başta toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı olmak üzere kadınları hem bu kavramla tanıştırmak, kendi haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak hem de söz konusu yaş grubu lise ve üniversite öğrencileri olduğu için eğitimlerinde destek olmayı amaçlıyoruz. Kariyer, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyalleşme başlığı altında çeşitli atölyeler, eğitimler ve etkinlikler organize edeceğiz." diye konuştu.

-"Elidor ve TOG'la bu acılar içinde bir umut yaratmak istiyoruz"

Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri projesinin iletişim elçiliğini üstlenen sanatçı Karsu da depremlerde kendi ailesinden de kayıplar olduğunu belirterek, "Ben Hatay'ın Karsu köyündenim. Elidor ve TOG'la bu acılar içinde bir umut yaratmak istiyoruz. 'Kendi yollarında' devam etmeleri için bütün Türkiye dayanışma, destek ve umut verebiliriz. Çoğu kişi bana geliyor, sosyal medyadan 'Biz ne yapabiliriz?' diye soruyor. 'Biz unutmadık. Unutturmayı istemiyoruz' diyorlar. ve şimdi bu projeyle inanılmaz güzel bir umut verebiliriz genç kızlara." dedi.

"Deprem sessizliğinin altından umutla ve sanatla kalkmak için bir beste yaptım"

Proje için yaptığı besteye de değinen Karsu, şunları kaydetti:

"Uzun zaman piyano çalmak istemedim. Ama Elidor için bir beste yaptım ve bu bestede sözler yok. Ama burada söz olmayan yerde sanat geliyor, his geliyor. ve şarkının ismi de 'Umut' oldu ve bu şarkıyla biz inanılmaz güzel bir proje yapacağız. Bu şarkıyla beraber ve o deprem bölgesindeki genç kızların çizdiği resimlerle ve yapay zekayla beraber biz güzel bir sanat yaratacağız, bunu da deprem bölgesine sunacağız. Beraberce dört ilde genç kızlar için bir destek evi yapacağız. Yani her şey böyle bir araya geldi. Sanat, umut, dayanışma..."

Depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen kaybettiği yakınlarının acısını halen derinden hissettiğini vurgulayan Karsu, depremin ilk zamanlarında tüm Türkiye'nin seferber olduğunu ancak şu anda deprem bölgesindekilerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Karsu, açılıştaki konuşmasının ardından projeye özel hazırladığı besteyi piyano ile çaldı.

Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı

Öte yandan etkinlikte verilen bilgilere göre, Elidor, Genç Kadın Destek Merkezleri'nin yanı sıra deprem bölgesine yönelik dayanışmanın önemine dikkati çekmek için yapay zeka öğrenmesiyle bir dijital anıtı da hayata geçiriyor. Bölgeden genç kadınların yaptıkları dayanışma temalı resimler, Karsu'nun projeye özel hazırladığı beste ve Elidor'un Instagram sayfası üzerinden gönderilecek dayanışma mesajları yapay zeka öğrenmesi aracılığıyla birleştiriliyor.

Yapay zeka öğrenmesiyle ortaya çıkacak dijital video eser, Beşiktaş Akaretler'de kurulan "Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı"nda 12 Haziran tarihine kadar sergilenecek ve gönderilen umut temalı mesajlar, kurulan ekranlar aracılığıyla deprem bölgesindeki genç kadınlarla da paylaşılacak.