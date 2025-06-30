ELİDER, İstanbul Boğazı'nda Sektörü Bir Araya Getirdi

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), Türkiye'nin e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren öncü isimlerini İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya getirdi. SİPAY sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 300 sektör paydaşı, e-ticaret ekosisteminin dünü, bugünü ve geleceğine dair önemli başlıkları değerlendirdi.

Pazar yerlerinden e-ticaret altyapı sağlayıcılarına, ödeme kuruluşlarından entegratörlere, üreticilerden KOBİ'lere, esnaflardan dijital pazarlamacılara ve e-ihracata odaklanan lojistik firmalarına kadar geniş bir yelpazede katılım sağlanan buluşmada, sektörün tüm paydaşları arasında iş birliğini güçlendirecek fırsatlar masaya yatırıldı.

Etkinlikte ELİDER'in 2025 yılına kadar gerçekleştirdiği faaliyetler detaylı bir sunumla katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca derneğin genç nesilleri e-ticaretle tanıştırmayı amaçladığı yeni projesi "Gençler e-Ticaretle Geleceğe Hazırlanıyor" hakkında da bilgi verildi. Proje, İstanbul'daki bir lisede pilot uygulamayla başlayacak ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenecek.

Öte yandan, Eylül ayında Fas'a planlanan e-ihracat heyetiyle ilgili detaylar da üyelerle paylaşılarak, Türk üreticilerin ve markaların yurt dışı pazarlara açılımına dair yol haritası anlatıldı. Yakın dönemde Türkiye genelinde düzenlenecek yeni e-ihracat tanıtım etkinliklerine dair ipuçları da katılımcılara aktarıldı.

ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede; "Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli katılımcılarımızla sektörü İstanbul Boğazı'nda bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte büyümek, gençlerimizi e-ticaretle geleceğe hazırlamak ve üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü yer edinmesine katkı sunmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin gelişimine yön vermeyi amaçlayan ELİDER, yeni projeleri ve yurt dışı açılımlarıyla önümüzdeki dönemde de sektörün en güçlü buluşma noktası olmaya devam edecek.