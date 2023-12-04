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Eli Yürüyen Merdivene Sıkışan Çocuk Ameliyat Edildi

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Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan ve 2 parmağı kopan 2 yaşındaki çocuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası çocuğun durumu iyi.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan ve 2 parmağı kopan 2 yaşındaki çocuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın cumartesi akşamı 22.30'da hastaneye başvurduğunu söyledi.

Prof. Dr. Dadacı, yaklaşık 9 saat süren ameliyat sonrası çocuğun iki parmağını diktiklerini belirterek, "Parmaklardan ikisi tamamen kopmuştu. Diğer iki parmağı da ufak bir bağlantıyla duruyordu. Mikrocerrahi yöntemleri kullanarak parmakları diktik. Şimdi serviste, takibimizde. Yaşı çok ufak olduğu için mikrocerrahi daha zor. Servisimizde takip ediyoruz. 8-10 günlük hastanede kalış süresi olacak. Her şey yolunda giderse inşallah evine göndeririz." dedi.

Hastanın Ereğli'den Konya'ya sevk edildiğini hatırlatan Dadacı, hastanın mikrocerrahi ameliyatı yapılabilen bir hastaneye sevkinin önemli olduğunu vurguladı.

Çocuk olmasının dezavantaj olduğunu dile getiren Dadacı, "Hiçbir zaman eskisi gibi olmaz ama sonrasında iyi bir fizik tedavi alarak eskiye ne kadar yaklaşırsak o kadar avantaj." ifadesini kullandı.

Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde Sümer Mahallesi Rasim Erel Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezine ailesiyle giden 2 yaşındaki M.A.T'nin parmakları 2 Aralık'ta yürüyen merdivene sıkışmış, 2 parmağı kopan M.A.T, sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Ereğli Konya Çocuk Kaza Sağlık Güncel Haberler

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