İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Eli Cohen: İsrail ve Türkiye Arasındaki İlişkileri Yeniden Değerlendirmek Üzere Diplomatik Temsilcilerin Geri Çağrılması Talimatını Verdim

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, " Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Türkiye'deki diplomatlarını geri çektiğini açıkladı. Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e yönelik suçlamalarda bulunmuştu.