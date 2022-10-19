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elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

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elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş (42), bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş (42), bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.10 sıralarında Yeşilova beldesinde bir tarlada meydana geldi. Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş, okul çıkışı Yeşilova beldesine gitti. Burada bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Kaş, akıma kapılıp zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 çocuk babası Kaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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