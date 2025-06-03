Elektronik Müziğin İkonik İkilisi AIR, 'Moon Safari' Albümüyle İstanbul'da Sahne Alıyor

Elektronik Müziğin İkonik İkilisi AIR, 'Moon Safari' Albümüyle İstanbul'da Sahne Alıyor
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Fransız müzisyenler AIR, 28 Haziran'da İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği Gezgin Salon Festivali'nde, efsanevi albümleri 'Moon Safari'nın 25. yılını kutlayarak ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Elektronik müziğin ikonik ikilisi AIR, efsanevi albümleri "Moon Safari" ile ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Fransız müzisyenler Nicolas Godin ve Jean-Benoit Dunckel, 28 Haziran'da "+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali"nin ilk gününde sahne alacak.

"Moon Safari" adlı albümün 25. yılını dünya turuyla kutlayan ikili, 1998'de yayımlandığı günden bu yana bir kuşağın hayallerine fon olan albümü müzikseverler için yorumlayacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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