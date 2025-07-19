Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) tamamlandı.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerindeki (e-Sınav Merkezi) 13 elektronik sınav salonunda iki oturum halinde uygulandı.

Saat 13.45'te başlayan e-TEP için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 559 adayın başvurduğu sınavda 222 kişi görev aldı.

Adaylara, birinci oturumda okuma bölümünde 30 soru için 60 dakika, dinleme bölümünde 30 soru için 30-33 dakika verildi.

İkinci oturumda ise konuşma bölümünde 11-13 dakika, yazma bölümünde 45-50 dakika süre tanındı. İki oturum arasında 5 dakika ara verildi.

e-TEP sonuçlarının en geç 30 gün içinde açıklanması bekleniyor.