Elektronik fabrikasında işten çıkarılan işçiler protesto etti

Bolu'da bir elektronik fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde toplanıp, yönetimi protesto etti. Sendika yetkilileri ve işçiler, sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek eylem yaptı.

BOLU'da bir elektronik fabrikasında, Türk Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, fabrika önünde toplanıp, yönetimi protesto etti.

Yukarı Soku Mahallesinde bulunan bir elektronik fabrikasında, iddiaya göre, 21 işçi Türk Metal Sendikası'na üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirten sendika yetkilileri ve işten çıkarılan işçiler, fabrika önünde eylem yaptı. Eylemde 'Sendikal faaliyet engellenemez' sloganları atıldı.

'İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMEKTEN BAŞKA BİR ÇIKAR YOLU YOKTUR'

Toplanan grup adına basın açıklamasını yapan Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen, fabrikanın işçilere baskı uyguladığını ve sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek, Yıllardır çalışanlarına kanunsuz çalışma saatleri dayatılmış resmi tatillerde çalıştırılıp mesai vermek yerine kanunsuz bir şekilde izne çıkarılmıştır ve çalışanlar düşük ücrete mahkum edilmiştir. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olduklarında da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üyelerimiz işleriyle tehdit edilmiş, gözdağı mahiyetinde 21 üyemiz de işten atılmıştır. Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur dedi. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi. (DHA)