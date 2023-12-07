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Elektrikli Yılan Balıkları Gen Aktarımına Sebep Olabilir

7 Aralık 2023 12:24 Son Güncelleme: 12:26 Abone Ol

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden bilim insanları, elektrikli yılan balıklarının farklı genlerin küçük balık larvalarına aktarımına sebep olabilecek kadar akım verebildiğini tespit etti. Yapılan araştırma, yılan balıklarının ürettiği elektriğin genetik materyallerin canlıların hücrelerine aktarılmasına neden olabileceğini ortaya koydu.