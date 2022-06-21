Elektrikli uçak tasarımıyla ödül aldı, çığır açan uçak teknolojilerinin peşinde

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ile Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü'nün (IEEE) düzenlediği, havacılık alanında elektriklendirilmiş uçak teknolojilerinin konuşulduğu en önemli sempozyumda, 'Hibrit- Elektrikli Uçak Tasarımı' araştırmalarına ilişkin 'En İyi Makale Ödülü'nü kazanan Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümü'nden Yrd. Doç. Gökçin Çınar, "Şimdi ise çığır açan uçak teknolojilerinin sisteme entegrasyonu ve tasarımı üzerinde çalışacağız" dedi.

ABD Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümü'nde Ocak 2022'den beri yardımcı doçent olarak görev yapan Gökçin Çınar, hibrit- elektrikli uçak tasarımı çalışmalarıyla tasarım ödülü kazandı. Ana uzmanlık alanı yeni nesil sürdürülebilir uçak tasarımları olan ve özellikle hibrit- elektrikli uçaklar üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapan Yrd. Doç. Gökçin Çınar'ın, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) fon desteği verdiği, 'Hibrit- Elektrikli Uçak Tasarımı' ile ilgili çalışmalarını içeren araştırması, 'En İyi Makale' ödülüne layık görüldü.

"Ancak benim asıl çalışmalarım, sıfırdan başlanan ve yakıt tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan tasarımlar üzerine. Michigan Üniversitesi'nde bu alanda çalışmak için yeni bir araştırma grubu kurdum. İsmi, 'Integrated Design of Environmentally-friendly Aerospace Systems Laboratory', yani IDEAS Laboratuarı. Yeni doktora öğrencilerim eylül ayında katılacak. Birlikte çığır açan uçak teknolojilerinin sisteme entegrasyonu ve tasarımı üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."