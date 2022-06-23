Elektrikli Subaru Solterra Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Alfa Romeo'nun dün akşam saatlerinde elektrikli dünyaya giriş yaptığı Tonale'yi duyurmasının ardından Subaru da ilk tamamen elektrikli otomobili olan Solterra'yı bugün itibariyle Türkiye'de ön satışa sundu. İşte Subaru Solterra özellikleri ve fiyatı…

Subaru Solterra özellikleri ve fiyatı

Subaru Solterra özellikleri itibariyle birçok kişiyi tatmin edecek gibi gözüküyor. 160 kW güç (Yaklaşık 215 beygir) ve 336 Nm tork üreten AWD (Sürekli Dört Çeker) motoru, 6.9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. 150 kW DC hızlı şarj desteği ile yüzde 10'dan yüzde 80'e 1 saatin altında dolum imkanı sunan 71.4 kWs bataryası ise 466 km'ye ulaşan menzile sahip.

Tabii paylaşılan bu verilerin en ideal koşullar altında geçerli olduğunu belirtelim. Zira Subaru tarafından ürün açıklamasında belirtilene göre menzil başta olmak üzere tüm bu veriler 18 inç jantlı modele ait. Fakat yine de oldukça yakın değerler elde etmek mümkün olacaktır.

Tasarımsal özelliklerine baktığımızda ise 4690mm uzunluğa, 1860mm genişliğe ve 1650 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Aracın aks mesafesi ise 2850 mm. Ayrıca yerden yüksekliği de 210 mm. Yani Forester modeli ile oldukça yakın ölçülere sahip. Fakat görüntüsü itibariyle bir adım öne çıkıyor.

Subaru Solterra, 3 paket olarak geldiği için fiyatı değişkenlik gösteriyor. e-Xtreme olanı 1 milyon 665 bin 900 TL, e-Xclusive 1 milyon 749 bin 500 TL ve e-Xcellent olan en üst paket ise 1 milyon 849 bin 500 TL olarak ön satışa sunuldu. Tabii ek opsiyon seçenekleri de eklenirse bu fiyatın 2 milyon TL'ye dayanacağını söyleyebiliriz.

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