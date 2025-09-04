Haberler

Elektrikli Skuterle Valiz Seyahati Trafikte Güvenlik Riski Yarattı

Elektrikli Skuterle Valiz Seyahati Trafikte Güvenlik Riski Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli skuter ile valiz taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Dehşet verici görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve can güvenliği konusu gündeme geldi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde elektrikli skuter valizle trafikte seyreden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı. Valizle trafikte seyreden kişi, arkasındaki araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, valizli kişinin can güvenliğini riske atarak, sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.