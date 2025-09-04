Elektrikli Skuterle Valiz Seyahati Trafikte Güvenlik Riski Yarattı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli skuter ile valiz taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Dehşet verici görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve can güvenliği konusu gündeme geldi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde elektrikli skuter valizle trafikte seyreden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altındağ ilçesindeki Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı. Valizle trafikte seyreden kişi, arkasındaki araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, valizli kişinin can güvenliğini riske atarak, sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel