Elektrikli otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk
Güncel Haberler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. Bulvar üzerindeki tehlikeli yolculuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel