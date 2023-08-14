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Elektrikli otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 2 kişi, elektrikli otomobilin tavanına oturarak trafikte ilerledi. Bulvar üzerindeki tehlikeli yolculuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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