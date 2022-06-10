Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı! - Haberler

Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında satılan elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Bu araçlar hem içten yanmalı motora sahip rakiplerine karşın sıfır emisyonlu oldukları için hem de yakıt maliyeti sebebiyle büyük ilgi görüyor. Fakat bu makas giderek kapanıyor. Zira ZES'in ardından Eşarj da elektrikli otomobil şarj istasyonları için zam kararı aldı.

Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptı!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Zira yüksek dolar kuru ve enflasyon sebebiyle elektrikten benzine hayatımızı etkileyen birçok şeye zam geldiğini görüyoruz.

ZES, 3 Haziran 2022 tarihinde kullanıcılarıyla yeni fiyat listesini paylaştı. Burada azımsanamayacak bir oranda zam yapıldığını gördük. Şimdiyse pazarın bir diğer büyük oyuncusu olan Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptığı duyurdu.

https://shiftdelete.net/elektrikli-arac-sarj-istasyonlarina-zam

ZES ve Eşarj fiyatları: 10 Haziran 2022