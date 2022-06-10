Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı! - Haberler

Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı!
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Sabancı Holding çatısı altındaki Enerjisa'nın sahibi olduğu Eşarj, elektrikli otomobil sahiplerini üzecek zam haberini verdi.
Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında satılan elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Bu araçlar hem içten yanmalı motora sahip rakiplerine karşın sıfır emisyonlu oldukları için hem de yakıt maliyeti sebebiyle büyük ilgi görüyor. Fakat bu makas giderek kapanıyor. Zira ZES'in ardından Eşarj da elektrikli otomobil şarj istasyonları için zam kararı aldı.
Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptı!
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Zira yüksek dolar kuru ve enflasyon sebebiyle elektrikten benzine hayatımızı etkileyen birçok şeye zam geldiğini görüyoruz.
ZES, 3 Haziran 2022 tarihinde kullanıcılarıyla yeni fiyat listesini paylaştı. Burada azımsanamayacak bir oranda zam yapıldığını gördük. Şimdiyse pazarın bir diğer büyük oyuncusu olan Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptığı duyurdu.
https://shiftdelete.net/elektrikli-arac-sarj-istasyonlarina-zam
ZES ve Eşarj fiyatları: 10 Haziran 2022
Belirtmiş olduğumuz fiyatlar şarj istasyonlarından yapılan dolumlar için geçerli. Fakat elektrikli otomobillerinizi evinizde veya ofisinizde de şarj edebilirsiniz. Üstelik şehir şebekesinden gelen elektriğin fiyatı istasyonlara kıyasla daha uygun. Hatta bu sayede yüzde 80'e kadar şarj maliyetinizi azaltmanız mümkün. Zira istasyon fiyatlarının geçtiğimiz yıla kıyasla 3 kata yakın bir yaşadığını görüyoruz. Fakat dolum süresinin çok daha uzun olacağını belirtelim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Güç Soket tipi ZES fiyat 2021 ZES fiyat Mayıs 2022 ZES fiyat Haziran 2022 Eşarj fiyat Mayıs 2022 Eşarj fiyat Haziran 2022 7,4 kVA'ya kadar AC 0.25 TL/dk 0,49 TL/dk 0,60 TL/dk 0,50 TL/dk 0,55 TL/dk 11 kVA'ya kadar AC 0.38 TL/dk 0,77 TL/dk 0,95 TL/dk 0,80 TL/dk 0,90 TL/dk 11 kVA ve üzeri AC 0.51 TL/dk 1,05 TL/dk 1,30 TL/dk – – 22 kVA'ya kadar AC – – – 1,15 TL/dk 1,40 TL/dk 24 kW'a kadar DC – – – 1,9 TL/dk – 30 kW'a kadar DC – – – – 2,30 TL/dk 50 kW'a kadar DC 1.17 TL/dk 3,2 TL/dk 4 TL/dk 3,3 TL/dk – 60 kW'a kadar DC – – – – 4,30 TL/dk 90 kW'a kadar DC 2.6 TL/dk 5,3 TL/dk 6,60 TL/dk – 6,70 TL/dk 90 kW ve üzeri DC 3.5 TL/dk 7,1 TL/dk 8,90 TL/dk – – 120 kW ve üzeri DC – – – 8,80 TL/dk
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Belirtmiş olduğumuz fiyatlar şarj istasyonlarından yapılan dolumlar için geçerli. Fakat elektrikli otomobillerinizi evinizde veya ofisinizde de şarj edebilirsiniz. Üstelik şehir şebekesinden gelen elektriğin fiyatı istasyonlara kıyasla daha uygun.
Hatta bu sayede yüzde 80'e kadar şarj maliyetinizi azaltmanız mümkün. Zira istasyon fiyatlarının geçtiğimiz yıla kıyasla 3 kata yakın bir yaşadığını görüyoruz. Fakat dolum süresinin çok daha uzun olacağını belirtelim.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.