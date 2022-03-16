ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI - Haberler

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ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Burdur'da elektrikli motosikleti kullanan Zehra K., sürücüsünün park ettiği otomobilden inmek için açtığı kapıya çarpıp yaralandı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da elektrikli motosikleti kullanan Zehra K., sürücüsünün park ettiği otomobilden inmek için açtığı kapıya çarpıp yaralandı.

Burdur'da saat 09.30 sıralarında Ali M. 15 SA 744 plakalı otomobilini Gazi Caddesi'ne park etti. Ali M.'nin otomobilden inmek için açtığı kapıya Zehra K. kullandığı elektrikli motosikletle çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Zehra K.'yı kaza yerine gelen sağlık ekipleri Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zehra K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ali M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burdur, Gazi, Güncel, Haberler

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